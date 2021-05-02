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По данным на 10:00 2 мая в Николаевской области зарегистрировали 232 инфицированных коронавирусом, выздоровевших почти в три раза больше – 662. От осложнений, связанных с заболеванием, за сутки скончалось 7 пациентов.
Об этом сообщает Николаевская ОГА.
Из всех 63638 выявленных подтвержденных случаев. По месту жительства:
— Николаев – 40633 (+136);
— Первомайск – 2683 (+4);
— Южноукраинск – 1875 (+5);
— Вознесенск – 1722 (+12);
— Очаков – 1245.
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 75 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Также COVID-19 установлен у 2168 (+1) работников учреждений здравоохранения.
За последние сутки методом ПЦР обследовано – 334 человек, методом ИФА – 80.
Напомним, по состоянию на 10:00 1 мая в Николаевской области зарегистрировано 245 новых случаев СOVID-19. Умерло всего от последствий COVID-19 – 1628, за сутки – 15.
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По данным на 10:00 2 мая в Николаевской области зарегистрировали 232 инфицированных коронавирусом, выздоровевших почти в три раза больше – 662. От осложнений, связанных с заболеванием, за сутки скончалось 7 пациентов.
Об этом сообщает Николаевская ОГА.
Из всех 63638 выявленных подтвержденных случаев. По месту жительства:
— Николаев – 40633 (+136);
— Первомайск – 2683 (+4);
— Южноукраинск – 1875 (+5);
— Вознесенск – 1722 (+12);
— Очаков – 1245.
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 75 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Также COVID-19 установлен у 2168 (+1) работников учреждений здравоохранения.
За последние сутки методом ПЦР обследовано – 334 человек, методом ИФА – 80.
Напомним, по состоянию на 10:00 1 мая в Николаевской области зарегистрировано 245 новых случаев СOVID-19. Умерло всего от последствий COVID-19 – 1628, за сутки – 15.