По данным на утро воскресенье к «красной» зоне относятся 7 украинских регионов, столица и Николаевщина уже пребывают в «желтой».

Данные обновил Минздрав.

Так, к «красным зонам» причисляют Житомирскую, Полтавскую, Запорожскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую и Хмельницкую области.

«Оранжевая» зону установлена в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областях.

Николаевская, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области, столичная область и Киев живут по правилам «желтой» зоны.

Отметим, c 00:00 субботы, 1 мая, в Николаевской области перестали действовать жесткие карантинные ограничения.