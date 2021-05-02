По данным на утро воскресенье к «красной» зоне относятся 7 украинских регионов, столица и Николаевщина уже пребывают в «желтой».
Данные обновил Минздрав.
Так, к «красным зонам» причисляют Житомирскую, Полтавскую, Запорожскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую и Хмельницкую области.
«Оранжевая» зону установлена в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областях.
Николаевская, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области, столичная область и Киев живут по правилам «желтой» зоны.
Отметим, c 00:00 субботы, 1 мая, в Николаевской области перестали действовать жесткие карантинные ограничения.
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По данным на утро воскресенье к «красной» зоне относятся 7 украинских регионов, столица и Николаевщина уже пребывают в «желтой».
Данные обновил Минздрав.
Так, к «красным зонам» причисляют Житомирскую, Полтавскую, Запорожскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую и Хмельницкую области.
«Оранжевая» зону установлена в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областях.
Николаевская, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области, столичная область и Киев живут по правилам «желтой» зоны.
Отметим, c 00:00 субботы, 1 мая, в Николаевской области перестали действовать жесткие карантинные ограничения.