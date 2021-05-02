Воскресенье, 2 мая, стало днем скорби по 45 людям, раздавленных насмерть на еврейском религиозном фестивале. В стране приспустили флаги, чтобы отдать дань почтения пострадавшим.

Об этом сообщает Reuters.

По еврейской традиции похороны проводились с минимальной задержкой. Более 20 жертв катастрофы в пятницу на горе Мерон были похоронены в одночасье после завершения официального опознания.

Появилось все больше свидетельств того, что это была катастрофа, которая только ожидала своего часа, настолько небезопасными были мероприятия на горе Мерон.

Общество также задается вопросом противились ли правительство и полицейские проведению массового мероприятия или молчали, чтобы не сердить влиятельных ультраортодоксальных раввинов и политиков.

ращению толпы, чтобы не рассердить влиятельных ультраортодоксальных раввинов и политиков.

— Требуется тщательное расследование. та ужасная катастрофа поможет каждому понять ... что не должно быть места, где государство не устанавливает правила, — сказала Канскому общественному радио министр культуры Хили Троппер.

В Минюсте заявили, что следователи выяснят, имело ли место неправомерное поведение полиции.

Полиция и региональные правительственные чиновники объяснили причины случившегося тем, что территория горы Мерон находится в ведении четырех отдельных частных религиозных групп, что затрудняет наблюдение.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал провести расследование. Свои соболезнования принесли лидеры со всего мира, включая президента США Джо Байдена и президента Палестины Махмуда Аббаса.

Напомним, Жертвами давки на религиозном празднике в Израиле стали 45 человек, пострадали не менее 150.