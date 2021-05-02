«Укрзалізниця» выпустит на рейсы отремонтированный пригородный поезд, в котором обустроит специальные держатели для перевозки велосипедов.

Об этом передает пресс-служба компании.

Десять отремонтированных вагонов обещают выпустить на путь в течение ближайшего времени. Эти вагоны оборудуют местами для перевозок велосипедов, а также повысят комфорт сидений в них. Крепления для велосипедов обустроили в первом и десятом вагонах.

Вагоны электрички дополнительно модернизировали, в частности, установив блоки сидений с улучшенными эргономическими свойствами. Вагоны оборудуют новым освещением и тонированными стеклопакетами.

Также в поезде повышена надежность ходовой части, заменено устаревшее электрооборудование и установлено светосигнальное оборудование. В вагонах сделана новая пожарная сигнализация с датчиками огня и задымления, видеокамеры по внешнему периметру и в голове поезда.

Напомним, «Укрзалізниця» проведет проверку действий ряда должностных лиц закупочной вертикали.