В английском Бирмингиме коммунальные службы пытаются очистить городскую канализационную систему от глыбы мусора, которая составляет примерно 1094 ярда в длину и весит 330 тонн.

Об этом сообщает портал Futurism.

— Это масштабный проект, и он еще не решен. Гигантская масса - это результат того, что все время от времени стирают и смывают в канализацию не те вещи, которые не понимают, какое влияние это оказывает, — сказал BBC Скотт Бургин, операционный менеджер местной компании по водоснабжению Severn Trent.

Хотя истинная степень блокировки не известна, пока она не будет устранена, это, вероятно, будет одним из самых серьезных препятствий, с которыми сталкивалась городская канализация Бирмингем.

Тем временем Скотт Бургин дал несколько советов жителям города.

— Мы советуем всегда оставлять остатки кулинарного жира охлаждаться, прежде чем выбрасывать его в мусорное ведро, а также смывать только три компонента (моча, фекалии и туалетная бумага), остальное не стоит кидать в канализацию, — сказал он.

Напомним, в 2019 году в Николаеве произошел прорыв канализации в Каскадном сквере в районе Спасского спуска, где из люка ключом били нечистоты.