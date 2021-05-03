Японская архитектурная студия SANAA представила свой проект морского музея в китайском Шэньчжэне. Здание будет состоять из полусферических форм, покрытых решетчатым крышей.

Об этом пишет Dezeen.

Морской музей Шэньчженя площадью 100 тысяч квадратных метров будет иметь длинную горизонтальную облачную структуру, которая как будто выкатывается из воды.

SANA спроектировала здание, чтобы оно стало достопримечательностью залива Лунци. Оно будеть состоять из набора низко расположенных решетчатых куполов, покрытых решеткой из нержавеющей стали.

— Конструктивно полусферическое пространство купола спроектировано как стеклянная сфера для естественного освещения и непрозрачная сфера для защиты от естественного света, — заявили в архитетурной компании.

Морской музей будет разделен на три выставочные зоны, расположенные вокруг большого вестибюля и нескольких дворов.

Его первый этаж будет представлять собой сплошное пространство открытой планировки без колонн, что позволит посетителям свободно перемещаться.

Здание будет соединено с окружающими зелеными насаждениями и близлежащим парком водно-болотных угодий, чтобы расширить сферу деятельности музея в сторону естественного ландшафта.

— Низкое большое органическое здание основано на концепции интеграции океан-музей-парк и является продолжением уникального морского пейзажа и праздником морской культуры, открытой для города,— торжественно заверили в япорнской компании.

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