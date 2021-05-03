Морские пехотинцы Великобритании на днях провели учения по тестированию реактивных ранцев.

Кадры учений опубликовали на Youtube-канале Gravity Industries.

Как пишет «Апостроф», в учениях принимали участие морпехи Royal Marines LLC. В частности, они тестировали возможность использования реактивных ранцев Gravity Jet Suit в операциях по десантированию.

Отмечается, что в данных ранцах Gravity JetSuit используется более 1000 л.с. мощности реактивного двигателя в сочетании с естественным человеческим балансом.

Организаторы учений отметили, что они прошли согласно запланированному графику и были успешными.