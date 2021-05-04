Основатель компании Microsoft, филантроп и один из богатейших людей мира Билл Гейтс и его жена Мелинда Гейтс объявили о разводе. В браке они были 27 лет.

Об этом они сообщили в совместном заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте миллиардера.

— После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак, — заявили они.

В 2000 году супруги основали свою благотворительную организацию — Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

— Мы вырастили трех невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы позволить всем людям вести здоровую и продуктивную жизнь, — говорится в заявлении пары.

Как пишет Новое время, ранее супруги отмечали, что продолжат совместную работу в фонде, но «больше не верят, что могут расти вместе как пара в будущем».

Познакомилась пара в конце 1980-х, когда Мелинда присоединилась к компании Билла Microsoft. Поженились они 1 января 1994 года. У пары трое детей — Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.

Как будет происходить развод и как пара будет делить имущество, пока не известно.

Напомним, мультимиллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс утверждает, что США и Европа сделали ряд фатальных ошибок еще в начале пандемии коронавируса.