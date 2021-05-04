Социальные сети Facebook и Instagram начали отправлять уведомления на операционную систему iOS, что собирают личные данные пользователей, чтобы оставаться бесплатными. Уведомления стали получать владельцы iPhone с iOS 14.5.

Об этом сообщает The Verge.

На уведомления обратил внимание эксперт в сфере технологий Ашкан Солтани.

— И это начинается. Facebook и Instagram изучают тактики запугивания в битве с Apple на обновлении для iOS14, — написал Ашкан Солтани.

Уведомления стали получать владельцы iPhone, которые обновили свои телефоны до версии iOS 14.5.

— Помогите сохранить Facebook бесплатным, — говорится в уведомлении от социальной сети, в котором она просит пользователя дать доступ к личной информации из других приложений и веб-сайтов.

Напомним, компания Facebook заявила, что выделит 5 миллионов долларов на оплату местным журналистам в рамках своей новой издательской платформы, чтобы помочь независимым писателям привлечь аудиторию и заработать деньги через соц.сети.