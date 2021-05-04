По состоянию на 4 мая заполненность больничных коек, занятых больными COVID-19 в Николаевской области составляет 42,2%.

Об этом свидетельствуют данные управления здравоохранения облгосадминистрации.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находится 1113 людей, больных коронавирусом или с подозрением:

в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 90 больных (загруженность 69,2%);

Первомайская центральная районная больница — 67 больных и 1 человек с подозрением (загруженность 56,7%);

городская больница №1 Николаева — 155 больных (загруженность 57,4%);

родильный дом №1 Николаева — 8 больных и 1 человек с подозрением (загруженность 9%);

Южноукраинская городская многопрофильная больница — 30 больных и 4 человека с подозрением (загруженность 28,3%);

Баштанская центральная районная больница — 15 больных и 5 человек с подозрением (загруженность 38,5%);

Вознесенская городская многопрофильная больница — 40 больных и 20 человек с подозрением (загруженность 60%);

Новобугская центральная районная больница — 55 больных (загруженность 40,7%);

городская больница №3 Николаева — 122 больных и 41 человек с подозрением (загруженность 69,4%);

городская детская больница №2 Николаева — 2 больных и 4 человека с подозрением (загруженность 6%);

городская больница №5 Николаева — 120 больных и 75 человек с подозрением (загруженность 53,4%);

Николаевская областная детская клиническая больница — 16 больных и 7 человек с подозрением (загруженность 46%);

Николаевская центральная районная больница — 11 больных (загруженность 13,8%);

Новоодесская центральная районная больница — 52 больных (загруженность 52%);

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр— 65 больных (загруженность 18,6%);

Доманевская центральная районная больница — 11 больных и 8 человек с подозрением (загруженность 18,1%);

Очаковская многопрофильная больница — 44 больных и 1 человек с подозрением (загруженность 41,7%);