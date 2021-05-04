В Одесской области обнаружили неизвестный до сих пор штамм коронавируса. Главный санитарный врач области Виталий Гончаров предположил, что выявленная мутация COVID-19 может быть новым индийским штаммом.

Об этом пишет издание Апостроф.

Выявленный штамм коронавируса передали на исследование в киевскую референс-лабораторию. Медики предполагают, что эта разновидность заболевания может оказаться новым штаммом из Индии, который вызвал в стране увеличение количества больных и смертельных случаев. Он содержит сразу две мутации, которые затрудняют иммунный ответ организма.

Известно, что данный штамм COVID-19 является крайне опасным для детей и молодежи. Симптомами заражения является рвота, боль в животе, диарея, нарушение слуха, кашель, сыпь на коже и в области рта.

Напомним, в конце апреля в Израиле сообщали о 41 случае заражения «индийским» штаммом COVID-19.