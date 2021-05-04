«Красная» зона карантина в Украине сократилась на одну область: Житомирщина стала «оранжевой».

Об этом пишет Корреспондент.

Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов во вторник, 4 мая, Житомирская область покинет «красную зону» уже с завтрашнего дня, 5 мая. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— Применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «оранжевого» уровня эпидемической опасности, — говорится в сообщении.

По состоянию на утро, 4 мая, в Украине в «красной» зоне карантина находятся семь областей: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

Напомним, с субботы, 1 мая, жесткие карантинные ограничения перестали действовать в Николаевской области.