Жительница села Лупарево Ольга Волкова самостоятельно содержит питомник для котов и собак, которые пострадали от человеческого насилия.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Ольга начала спасать обреченных на смерть животных еще девять лет назад. Она обустроила территорию приюта — здесь есть и вольеры, где живут ее подопечные, и зоны развлечений для них.

Сейчас тут живут около 30 собак, 21 кот и даже енот, которого должны были отдать из контактного зоопарка на притравку охотникам. Несмотря на испытания судьбы, животные не разучились доверять людям и охотно идут на контакт.

Большинство из них в прошлом стали жертвами жестокости людей, некоторые даже стали инвалидами. Ольга лечит и ухаживает за жителями зверинца, но из-за карантина делать это стало сложнее.

Содержание питомника обходится дорого и отбирает много сил, ведь животным постоянно нужна еда, лекарства и игрушки.

Приют можно поддержать финансово, номер банковской карты Ольги Волковой: 4731 2196 1230 5031.

Кроме того, можно привезти строительные материалы для будущего зимнего вольера и операционной. Также можно посетить приют, чтобы помочь убрать или пообщаться с животными.

Напомним, в селе Новогригорьевка Николаевского района Николаевской области уже 3,5 года работает приют для лошадей и других животных, которых спасли от жестокого обращения, а порою, даже от смерти.