Венгрия стала первым государством в Евросоюзе, где более половины населения старше 18 лет (50,5%) получили хотя бы одну дозу вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний в среду, 6 мая.

Также указано, что обе дозы одного из зарегистрированных в стране препаратов получили 25,8% взрослого населения Венгрии.

На втором месте по темпам вакцинации в ЕС расположилась Мальта (47,1% и 25% соответственно). Тройку лидеров по количеству совершеннолетних граждан, сделавших хотя бы одну инъекцию, замкнула Финляндия (38,4%), а по полностью привитым – Дания (14,4%).

Среди отстающих – Болгария (10,7% граждан с одной прививкой, 3,8% с двумя) и Латвия (13,9% и 2,5%).

Среди европейских стран, не являющихся членами ЕС, высокий результат показала Исландия, где 39% населения получили хотя бы один компонент вакцины.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области процент отказа граждан от имеющийся вакцины против COVID-19 составляет 60%.