Ученые-экологи, которые работают на Каймановых островах, заявили о том, что им удалось остановить вымирание редких видов черепах.

Как сообщает «Новое время», последние исследования показали, что количество гнезд двух видов этих животных резко увеличилось.

В 1998-1999 годах на трех островах было найдено всего 37 гнезд черепах, теперь же это количество увеличилось до 675. Этому способствовало разведение черепах в неволе и сокращение традиционного промысла из-за ужесточения ограничений в 2008 году. Вместе с тем, число особей все еще остается ниже исторического уровня и животные по-прежнему сталкиваются с угрозами.

— Наши результаты демонстрируют заметное восстановление популяций морских черепах, которые когда-то считались вымершими на местном уровне. Вероятно, что операция по разведению черепах в неволе на Каймановой черепаховой ферме (ныне Центр Каймановых черепах) привела к увеличению популяции зеленых черепах на острове Большой Кайман в первые годы мониторинга. Для длинноголовых морских черепах важным фактором были ограничения, наложенные на промысел в 2008 году, — сказала доктор Дженис Блюменталь из Департамента окружающей среды Каймановых островов.

Каймановы острова были местом с одними из крупнейших в мире популяций гнездящихся черепах, количество которых достигало миллионов. Но к началу 1800-х годов количество черепах резко сократилось. Новое же исследование показывает, что, несмотря на достижение критически низкого уровня, гнездовые популяции двух видов черепах в значительной мере восстановились.