Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил о значительном ускорении пандемии: болезнь все сильнее распространяется в местах, где тестирование недоступно, а следовательно показатели заболеваемости занижены.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

— Есть несколько стран, которые могут продемонстрировать значительно более низкий уровень заболеваемости и они на самом деле чувствуют облегчение, но большинство стран мира переходит в очень, очень темный период, — заявил Дэвид Набарро.

Он также отметил, что пандемия во всем мире «ускоряется быстрее, чем когда-либо».

По мнению представителя ВОЗ, это происходит из-за отсутствия полных данных, поскольку болезнь все сильнее распространяется в местах, где тестирование недоступно, а следовательно показатели заболеваемости занижены.

— Это больше, чем когда-либо, это серезней, чем когда-либо, и это вызывает как никогда большое беспокойство, это плохая фаза, — отметил спецпосланник ВОЗ.

Как известно, в целом с начала пандемии в мире выявлено 155,6 миллиона случаев коронавируса, в частности 3,2 миллиона летальных. Выздоровели от болезни уже 133 миллиона жителей планеты.

Напомним, в Индии ученые просят правительство предоставить информацию о коронавирусе. Это нужно для того, чтоб остановить новые случаи тяжелой болезни и спасти жизни.