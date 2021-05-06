Жителей Индии призывают готовиться к новой волне коронавируса. Об этом заявил научный советник правительства, профессор Виджай Рагхаван.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, третья волна пандемии COVID-19 в Индии неизбежна, а сейчас страна переживает вторую волну.

— Фаза 3 неизбежна, учитывая высокий уровень циркулирующего вируса, но неясно, в каких временных рамках это произойдет. Мы должны быть готовы всеми способами бороться с этим, — сказал Виджай Рагхаван.

Он отметил, что первая волна коронавируса в Индии была побеждена осторожностью людей и приобретением иммунитета.

При этом втора вторая волна, которую наблюдают теперь, оказалась более опасна, потому что вирус стал более устойчивым и возникли новые его виды в результате повышения иммунитета.

— Опасные штаммы лучше адаптируются, поэтому все, что мы можем сделать, чтобы предотвратить распространение вируса, очень важно, — отметил он.

Он подчеркнул, что вакцины работают против всех вариантов коронавируса и это поможет снизить заболеваемость. Также он отметил, что правительству были даны подробные инструкции о способах разрыва цепочки передачи вируса.