Торжественное мероприятие по награждению победителей Общегородской программы «Человек года, Горожанин года» состоится 15 мая в молодежном центре «Юность».

Об этом сообщил глава оргкомитета конкурса Владимир Топчий на своей странице в Facebook.

Начало в 15:00.

— Не забудьте хорошее настроение, маски, чистые руки. Напоминаем, что вход по приглашениям, - сказано в сообщении.

Результаты экспертного опроса:

Номинация « Культура и туризм » — Криворучко Андрей , директор детской музыкальной школы № 8, дирижер эстрадно-симфонического оркестра Николаевского профессионального колледжа музыкального искусства;

» — , директор детской музыкальной школы № 8, дирижер эстрадно-симфонического оркестра Николаевского профессионального колледжа музыкального искусства; Номинация « Искусство » — Бубенко Ирина , артистка Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии, заслуженная артистка Украины;

» — , артистка Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии, заслуженная артистка Украины; Номинация « Наука и высшая школа » — Шуляр Василий , директор Николаевского областного института последипломного педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель Украины;

» — , директор Николаевского областного института последипломного педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель Украины; Номинация « Средняя школа » — Борисенко Максим , учитель информатики Николаевского муниципального коллегиума имени Владимира Чайки, кандидат физико-математических наук;

» — , учитель информатики Николаевского муниципального коллегиума имени Владимира Чайки, кандидат физико-математических наук; Номинация « Средства массовой информации » — Деренюга Олег , главный редактор интернет-издания «НикВести»;

» — , главный редактор интернет-издания «НикВести»; Номинация « Предпринимательство » — Капацина Николай , основатель и руководитель ООО «* 8 Причал»;

» — , основатель и руководитель ООО «* 8 Причал»; Номинация « Промышленность и транспорт » — Бурковец Сергей , руководитель ООО «Югсудоремонт»;

» — , руководитель ООО «Югсудоремонт»; Номинация « Физкультура и спорт » — Горощенко Дмитрий , вице-президент федерации шахмат Николаевской области, мастер спорта Украины;

» — , вице-президент федерации шахмат Николаевской области, мастер спорта Украины; Победителем «Спецпроекта «За поддержку бизнеса в условиях пандемии» признан Оборонько Дмитрий Николаевич — директор Николаевского областного центра занятости.

Победителями «Спецпроекта «Благотворительность ради жизни» признаны:

Государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект» (генеральный директор Денис Гордиенко);

(генеральный директор Денис Гордиенко); Общество с ограниченной ответственностью «Николаевский глиноземный завод» (генеральный директор Виктор Кожевников);

(генеральный директор Виктор Кожевников); Общество с ограниченной ответственностью «Николаевский специализированный порт Ника-Тера» (начальник порта Алим Агакишиев).

(начальник порта Алим Агакишиев). Главным отличием 2020 определено «Спецпроект «Герои года».

Победителями признаны:

Купреев Елена — заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии № 2 «Городской больницы № 4»;

— заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии № 2 «Городской больницы № 4»; Пихтерева Людмила — заведующая инфекционным госпиталем «Городской больницы № 5»;

— заведующая инфекционным госпиталем «Городской больницы № 5»; Подаранчук Валентин — заведующая акушерским отделением «Родильного дома № 1»;

— заведующая акушерским отделением «Родильного дома № 1»; Тимофийчук Ирина — заведующая инфекционно-боксированным отделением «Городской детской больницы № 2»;

— заведующая инфекционно-боксированным отделением «Городской детской больницы № 2»; Ковальчик Марина — старшая медицинская сестра отделения гнойно-септической хирургии «Городской больницы № 3»;

— старшая медицинская сестра отделения гнойно-септической хирургии «Городской больницы № 3»; Латий Дарья — старшая медицинская сестра неврологического отделения «Городской больницы № 5»;

— старшая медицинская сестра неврологического отделения «Городской больницы № 5»; Попова Виктория — старшая медицинская сестра приемного отделения «Городской больницы № 1»;

— старшая медицинская сестра приемного отделения «Городской больницы № 1»; Молодцов Валерий — медицинский директор «Городской больницы № 1».

За значительный вклад в здравоохранение городской общины в период преодоления пандемии коронавируса Героем года 2020 признан Алексей Афанасьевич Вадатурский.

Номинация «Надежда года»:

Бондарь Александра, воспитанница МСДЮСШ по фехтованию, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы среди кадетов по фехтованию на саблях.

Калинюк Кира, ученица детской художественной школы, победительница Всеукраинского конкурса ученического творчества «Объединимся же, братья мои», посвященного Шевченковским дням.

Кузьмич Ирина, воспитанница студии фотографии и анимации «ФотоКрок» городской станции юных техников, победитель международного фестиваля фильмов, теле- радиопрограмм для детей и юношества «Золотой цыпленок».

Культя Алексей, солист духового оркестра Дворца творчества учащихся, лауреат I степени Всеукраинского фестиваля талантов «Звезда Года онлайн 2020».

Подгородинская Полина, ученица 10 класса Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса, постоянная участница интеллектуальных соревнований

Напомним, в прошлом году «Человеком года» была признана депутат Николаевского областного совета Надежда Иванова.