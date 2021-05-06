Торжественное мероприятие по награждению победителей Общегородской программы «Человек года, Горожанин года» состоится 15 мая в молодежном центре «Юность».
Об этом сообщил глава оргкомитета конкурса Владимир Топчий на своей странице в Facebook.
Начало в 15:00.
— Не забудьте хорошее настроение, маски, чистые руки. Напоминаем, что вход по приглашениям, - сказано в сообщении.
Результаты экспертного опроса:
Победителями «Спецпроекта «Благотворительность ради жизни» признаны:
Победителями признаны:
За значительный вклад в здравоохранение городской общины в период преодоления пандемии коронавируса Героем года 2020 признан Алексей Афанасьевич Вадатурский.
Номинация «Надежда года»:
Бондарь Александра, воспитанница МСДЮСШ по фехтованию, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы среди кадетов по фехтованию на саблях.
Калинюк Кира, ученица детской художественной школы, победительница Всеукраинского конкурса ученического творчества «Объединимся же, братья мои», посвященного Шевченковским дням.
Кузьмич Ирина, воспитанница студии фотографии и анимации «ФотоКрок» городской станции юных техников, победитель международного фестиваля фильмов, теле- радиопрограмм для детей и юношества «Золотой цыпленок».
Культя Алексей, солист духового оркестра Дворца творчества учащихся, лауреат I степени Всеукраинского фестиваля талантов «Звезда Года онлайн 2020».
Подгородинская Полина, ученица 10 класса Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса, постоянная участница интеллектуальных соревнований
Напомним, в прошлом году «Человеком года» была признана депутат Николаевского областного совета Надежда Иванова.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Торжественное мероприятие по награждению победителей Общегородской программы «Человек года, Горожанин года» состоится 15 мая в молодежном центре «Юность».
Об этом сообщил глава оргкомитета конкурса Владимир Топчий на своей странице в Facebook.
Начало в 15:00.
— Не забудьте хорошее настроение, маски, чистые руки. Напоминаем, что вход по приглашениям, - сказано в сообщении.
Результаты экспертного опроса:
Победителями «Спецпроекта «Благотворительность ради жизни» признаны:
Победителями признаны:
За значительный вклад в здравоохранение городской общины в период преодоления пандемии коронавируса Героем года 2020 признан Алексей Афанасьевич Вадатурский.
Номинация «Надежда года»:
Бондарь Александра, воспитанница МСДЮСШ по фехтованию, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы среди кадетов по фехтованию на саблях.
Калинюк Кира, ученица детской художественной школы, победительница Всеукраинского конкурса ученического творчества «Объединимся же, братья мои», посвященного Шевченковским дням.
Кузьмич Ирина, воспитанница студии фотографии и анимации «ФотоКрок» городской станции юных техников, победитель международного фестиваля фильмов, теле- радиопрограмм для детей и юношества «Золотой цыпленок».
Культя Алексей, солист духового оркестра Дворца творчества учащихся, лауреат I степени Всеукраинского фестиваля талантов «Звезда Года онлайн 2020».
Подгородинская Полина, ученица 10 класса Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса, постоянная участница интеллектуальных соревнований
Напомним, в прошлом году «Человеком года» была признана депутат Николаевского областного совета Надежда Иванова.