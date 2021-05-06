Экологи обвинили члена правящей династии Лихтенштейна Эммануэля в охоте на самого крупного медведя в лесах Румынии, которая окончилась гибелью зверя.

Обвинения выдвинули румынская экологическая организация Agent Green и австрийская VGT.

Активисты говорят, что принц Эммануэль изначально получил разрешение на отстрел медведицы, которая угрожала местным фермерам. Но вместо медведицы он застрелил 17-летнего бурого медведя по имени Артур, за которым пристально следили последние годы.

Экологи утверждают, что Артур мог быть самым крупным бурым медведем на территории всей Европы.

— Артур был известен как дикий медведь, не привыкший к присутствию человека и источникам пищи, которые ему предлагали, — сообщили в организации.

По словам румынских экологов, принц убил медведя, чтобы забрать домой «самый большой трофей и повесить его на стену».

Власти страны уже открыли расследование по факту произошедшего.

Напомним, в центре Португалии, на территории охотничьей зоны недалеко от Лиссабона, 16 охотников убили 540 оленей и диких кабанов и опубликовали в соцсети соответствующие фото.