Экологи обвинили члена правящей династии Лихтенштейна Эммануэля в охоте на самого крупного медведя в лесах Румынии, которая окончилась гибелью зверя.
Обвинения выдвинули румынская экологическая организация Agent Green и австрийская VGT.
Активисты говорят, что принц Эммануэль изначально получил разрешение на отстрел медведицы, которая угрожала местным фермерам. Но вместо медведицы он застрелил 17-летнего бурого медведя по имени Артур, за которым пристально следили последние годы.
Экологи утверждают, что Артур мог быть самым крупным бурым медведем на территории всей Европы.
— Артур был известен как дикий медведь, не привыкший к присутствию человека и источникам пищи, которые ему предлагали, — сообщили в организации.
По словам румынских экологов, принц убил медведя, чтобы забрать домой «самый большой трофей и повесить его на стену».
Власти страны уже открыли расследование по факту произошедшего.
Напомним, в центре Португалии, на территории охотничьей зоны недалеко от Лиссабона, 16 охотников убили 540 оленей и диких кабанов и опубликовали в соцсети соответствующие фото.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Экологи обвинили члена правящей династии Лихтенштейна Эммануэля в охоте на самого крупного медведя в лесах Румынии, которая окончилась гибелью зверя.
Обвинения выдвинули румынская экологическая организация Agent Green и австрийская VGT.
Активисты говорят, что принц Эммануэль изначально получил разрешение на отстрел медведицы, которая угрожала местным фермерам. Но вместо медведицы он застрелил 17-летнего бурого медведя по имени Артур, за которым пристально следили последние годы.
Экологи утверждают, что Артур мог быть самым крупным бурым медведем на территории всей Европы.
— Артур был известен как дикий медведь, не привыкший к присутствию человека и источникам пищи, которые ему предлагали, — сообщили в организации.
По словам румынских экологов, принц убил медведя, чтобы забрать домой «самый большой трофей и повесить его на стену».
Власти страны уже открыли расследование по факту произошедшего.
Напомним, в центре Португалии, на территории охотничьей зоны недалеко от Лиссабона, 16 охотников убили 540 оленей и диких кабанов и опубликовали в соцсети соответствующие фото.