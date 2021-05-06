В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену справки о регистрации по месту жительства — прописку хотят сделать декларативной.

Об этом сообщает Pravo.ua.

В частности,под упразднение попадает справка о регистрации по месту проживания и штамп в паспорте о прописке.

Вместо этого авторы проекта закона предлагают ввести декларирование и регистрацию места проживания в электронной форме.

Согласно положениям законопроекта место проживания декларируется в:

жилье, которое находится в частной собственности;

жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, военных частях и т.п.).

Место жительства регистрируется в:

жилье коммунальной собственности, подлежащего приватизации;

служебном жилье.

Кроме того, электронные реестры станут единственным источником информации о месте жительства. Реестры территориальных общин начнут функционировать исключительно в электронной форме и обмениваться информацией между собой и с государственными реестрами в автоматическом режиме.

Согласно законопроектом сменить место жительства можно будет посетив орган регистрации или ЦНАП, а также заказав такую услугу онлайн через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Напомним, альтернативная подсудность дел из Крыма вступила в силу с 26 марта: крымчане, проживающие на территории временно оккупированного полуострова, смогут подавать гражданские иски в любой суд Херсонской области.