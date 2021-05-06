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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену справки о регистрации по месту жительства — прописку хотят сделать декларативной.
Об этом сообщает Pravo.ua.
В частности,под упразднение попадает справка о регистрации по месту проживания и штамп в паспорте о прописке.
Вместо этого авторы проекта закона предлагают ввести декларирование и регистрацию места проживания в электронной форме.
Согласно положениям законопроекта место проживания декларируется в:
Место жительства регистрируется в:
Кроме того, электронные реестры станут единственным источником информации о месте жительства. Реестры территориальных общин начнут функционировать исключительно в электронной форме и обмениваться информацией между собой и с государственными реестрами в автоматическом режиме.
Согласно законопроектом сменить место жительства можно будет посетив орган регистрации или ЦНАП, а также заказав такую услугу онлайн через Единый государственный вебпортал электронных услуг.
Напомним, альтернативная подсудность дел из Крыма вступила в силу с 26 марта: крымчане, проживающие на территории временно оккупированного полуострова, смогут подавать гражданские иски в любой суд Херсонской области.
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену справки о регистрации по месту жительства — прописку хотят сделать декларативной.
Об этом сообщает Pravo.ua.
В частности,под упразднение попадает справка о регистрации по месту проживания и штамп в паспорте о прописке.
Вместо этого авторы проекта закона предлагают ввести декларирование и регистрацию места проживания в электронной форме.
Согласно положениям законопроекта место проживания декларируется в:
Место жительства регистрируется в:
Кроме того, электронные реестры станут единственным источником информации о месте жительства. Реестры территориальных общин начнут функционировать исключительно в электронной форме и обмениваться информацией между собой и с государственными реестрами в автоматическом режиме.
Согласно законопроектом сменить место жительства можно будет посетив орган регистрации или ЦНАП, а также заказав такую услугу онлайн через Единый государственный вебпортал электронных услуг.
Напомним, альтернативная подсудность дел из Крыма вступила в силу с 26 марта: крымчане, проживающие на территории временно оккупированного полуострова, смогут подавать гражданские иски в любой суд Херсонской области.