Ученые из университета Хельсинки нашли связь между породой собак и их агрессией.

Об этом пишет НВ со ссылкой на исследование, опубликованное в Scientific Reports.

В ходе исследования, эксперты изучили поведение около 9000 домашних животных и обнаружили личностные качества собаки, влияющие на ее склонность к агрессивному поведению по отношению к людям.

— Маленькие собаки с большей вероятностью будут вести себя агрессивно, чем собаки среднего и крупного размера. Но из-за своего размера они часто не рассматриваются как угрожающие, и поэтому плохое поведение остается без внимания, — говорится в отчете ученых.

Исследование также показало, что кобели более агрессивны, чем суки, и их стерилизация не оказывает никакого влияния на их поведение.

Ученые также обнаружили, что первые собаки начинающих владельцев домашних животных с большей вероятностью будут вести себя агрессивно.

Однако главным фактором, который вляет на агрессию животного, является его порода.

— Порода собак — это фактор, влияющий на агрессивное поведение больше, чем любая другая переменная, за исключением пожилого возраста, — уточняют эксперты.

Также, они сложили рейтинг пород, которые более подвержены агрессии. К условно опасным относятся: длинношерстный колли, миниатюрный пудель, цвергшнауцер, немецкая овчарка, испанская водяная собака, лаготто, китайская хохлатая, немецкая миттельшпиц, котон де тулеар, уитон терьер.