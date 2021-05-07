Онлайн-петиция с призывом к отмене Олимпийских игр в Токио собрала за последние несколько дней почти 200 тысяч подписей. Население Японии против проведения Игр в условиях пандемии.

Об этом пишет РБК-Украина.

До начала летних Олимпийских игр осталось менее трех месяцев. Но все еще остаются вопросы о том, как Токио может провести глобальное мероприятие и обезопасить волонтеров, спортсменов, официальных лиц и японскую общественность от COVID-19.

За два дня с момента запуска онлайн-кампания под названием «Остановить Олимпийские игры в Токио» собрала более 187 тысяч подписей, приблизившись к своей цели в 200 тысяч.

Опросы общественного мнения в Японии показали, что большинство населения выступает против Игр, которые должны открыться 23 июля.

Ранее компании Pfizer и BioNTech объявили, что безвозмездно передадут Международному олимпийскому комитету (МОК) дозы своей вакцины от COVID-19 для иммунизации тех участников Олимпиады 2021 года в Токио, которые этого захотят.