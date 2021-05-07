Возобновление работы аэропорта «Ужгород» планируется в ближайшее время. Ожидается, что его запустят в июне.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что со следующего года начнется строительство аэропорта «Закарпатье», чтобы самолеты могли совершать посадку без захода на территорию соседних государств.

«Также с июня ожидаем возобновления полетов из аэропорта «Ужгород», — написал министр.

Как известно, взлетная полоса аэропорта заканчивается на границе со Словакией. Чтобы зайти на посадку самолетам приходится пересекать воздушное пространство Словакии.

Для запуска работы аэропорта необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словакией, которое должно определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии.

Ранее сообщалось, что аэропорт Ужгорода возобновит свою работу после перерыва.