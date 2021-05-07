Ученые, консультирующие правительство Великобритании, готовы рекомендовать британцам в возрасте до 40 лет не прививаться AstraZeneca.

ОБ этом пишет FT.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации объявил, что гражданам до 40 должны быть предложены альтернативы AstraZeneca.

Данные правительства Великобритании, опубликованные в четверг, показали, что на сегодняшний день среди британцев, получивших хотя бы первую дозу вакцины AstraZeneca, было выявлено в общей сложности 242 случая негативной реакции организма на вакцину, среди них 49 смертей.

Великобритания изменила тактику в отношении прививки AstraZeneca, которая является основой ее программы иммунизации, после того, как Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации посоветовал всем здоровым людям в возрасте до 30 лет предложить альтернативную вакцину, если таковая имеется.

В свою очередь Дания полностью запретила ее использование, в то время как ряд других европейских стран ограничили ее использованием для пожилых людей, поскольку за последние несколько недель накопились доказательства того, что случаи тромбозов чаще встречается у молодых.

Однако исследование Центра коммуникации рисков и доказательств Винтона при Кембриджском университете, опубликованное в марте, показало, что только для взрослых моложе 30 лет сопоставимы риски, связанные с COVID-19 и прививкой AstraZeneca, в зависимости от показателей инфицирования.

Напомним, Министерство здравоохранения зарезервировало 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca для повторной вакцинации от коронавируса. Массовая вакцинация второй дозой в Украине пройдет с 19 мая по 1 июня.