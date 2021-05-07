Первомайские каратисты совместно с физкультурно-оздоровительным клубом для людей с инвалидностью «Прометей» провели акцию «Посади дерево».

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Местом высадки саженцев японской сакуры выбрали будущую набережную рядом с парком культуры и отдыха «Дружба народов».

Ранее эту традицию основали местные каратисты из Федерации киокушин каратэ. Одержав победу на Чемпионате мира в Японии, спортсмены осуществили высадку около 50 деревьев в знак благодарности горожанам за поддержку.

Сакуры располагаются не только в центре города, но и около учебных заведений, где учатся первомайские каратисты.

В этот раз новую партию растений высадили совместно с физкультурно-оздоровительным клубом для людей с инвалидностью «Прометей». К акции присоединился мэр Первомайска Олег Демченко, старосты округов и депутаты. Руководство города заверило, что такую традицию продолжат.

Напомним, первомайские волонтеры и первоклассники одной из школ решили поздравить военнослужащих ВСУ с Пасхой и отправили им подарки на фронт.