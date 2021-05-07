Плавучее сооружение Lifting LK – 800 доставили в Запорожье для строительства вантового моста. А 6 мая плавкран был вынужден остановить работы, потому что застрял между незаконченным мостом и берегом.

Об этом сообщил подрядчик работ компания Onur Group.

Причиной инцидента стала подводная скала, которая повредила дно крана.

— В максимально быстрые сроки будет осуществлен ремонт поврежденной части и возобновлены работы по строительству моста, — ручаются в компании.

Напомним, в порту Барселоны пассажирский паром врезался в причал, в результате чего портовый кран упал на землю и возник пожар.