Плавучее сооружение Lifting LK – 800 доставили в Запорожье для строительства вантового моста. А 6 мая плавкран был вынужден остановить работы, потому что застрял между незаконченным мостом и берегом.
Об этом сообщил подрядчик работ компания Onur Group.
Причиной инцидента стала подводная скала, которая повредила дно крана.
— В максимально быстрые сроки будет осуществлен ремонт поврежденной части и возобновлены работы по строительству моста, — ручаются в компании.
Напомним, в порту Барселоны пассажирский паром врезался в причал, в результате чего портовый кран упал на землю и возник пожар.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Плавучее сооружение Lifting LK – 800 доставили в Запорожье для строительства вантового моста. А 6 мая плавкран был вынужден остановить работы, потому что застрял между незаконченным мостом и берегом.
Об этом сообщил подрядчик работ компания Onur Group.
Причиной инцидента стала подводная скала, которая повредила дно крана.
— В максимально быстрые сроки будет осуществлен ремонт поврежденной части и возобновлены работы по строительству моста, — ручаются в компании.
Напомним, в порту Барселоны пассажирский паром врезался в причал, в результате чего портовый кран упал на землю и возник пожар.