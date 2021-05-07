Корпорация Google разработала для своих работников формат работы для посткоронавирусной эры — 3 дня они трудятся в офисе, а 2 дома.

Об этом рассказал гендиректор Google и Alphabet Сундар Пичаи.

Новые изменения позволяют попеременно работать на удаленке и в офисе.

В декабре 2020 года Сундар Пичаи объявил, что откладывает возвращение сотрудников в офис до сентября 2021 года. Но 31 марта 2021 года Google во внутренней рассылке уведомила сотрудников о переходе на гибридную работу с обязательным посещением офиса в апреле. Теперь же же гендиректор прояснил некоторые детали.

Новый формат работы предполагает работу по схеме «3х2»: три дня в офисе и два — дома или там, где им удобнее всего работать. Однако все зависит от должности и работы, выполняемой работниками, так, некоторые сотрудники будут проводить в офисе больше трех дней.

В Google надеются, что около 20% штата останется на постоянной удаленке, а остальные будут сочетать работу из офиса и из дома. Около трети сотрудников будут работать в своих старых офисах по несколько дней в неделю и еще около 20% — в новых офисах.

Напомним, компания Facebook заявила, что выделит 5 миллионов долларов на оплату местным журналистам в рамках своей новой издательской платформы, чтобы помочь независимым писателям привлечь аудиторию и заработать деньги через соц.сети.