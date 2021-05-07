Ученые из Южной Кореи создали рекордный лазер сверхвысокой интенсивности.

Об этом передает New Atlas.

Группа исследователей из Центра релятивистской лазерной науки Южной Кореи десять лет работали над улучшением работы лазера Геркулеса в Мичиганском университете. Полученный результат способен генерировать луч 10²³ Вт на квадратный сантиметр.

Ученые добились этого благодаря использованию фемтосекундного лазера сверхвысокой мощности и очень сложной оптической системы для усиления и фокусировки луча.

Система включает в себя использование ряда деформируемых зеркал для исправления искажений и создания лазера с строго контролируемым волновым фронтом, а затем использование большого внеосевого параболического зеркала для фокусировки лазерного луча. Затем ученые использовали камеру и датчик волнового фронта, чтобы отобразить и измерить отраженный лазерный луч, который, по их словам, сравним по интенсивности с фокусировкой всего солнечного света, достигающего Земли, в точку размером всего 10 микрон.

— Этот высокоинтенсивный лазер позволит нам исследовать астрофизические явления, такие как электрон-фотонное и фотон-фотонное рассеяние в лаборатории, — говорит профессор Чанг Хи Нам.

Усовершенствованный лазер откроет новые направлении в терапии рака.

— Этот высокоинтенсивный лазер позволит нам заняться новой и сложной наукой, особенно квантовой электродинамикой сильного поля, которой в основном занимались теоретики. Помимо помощи нам в лучшем понимании астрофизических явлений, он также может предоставить информацию, необходимую для разработки новых источников радиационного лечения, в котором для лечения рака используются протоны высокой энергии, — говорит профессор Чанг Хи Нам.

Напомним, ученые Университета Арканзаса успешно протестировали лазер, который способен уничтожать раковые клетки, путешествующие по кровеносным сосудам.