Благотворительная организация по охране природы Wildwood Trust планирует возродить на воле диких кошек.

Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».

Возвращение кошек, которые вымерли в Англии и Уэльсе, может «помочь восстановить баланс в экосистемах», говорится в сообщении Wildwood Trust. Фонд заявил, что, будучи одним из немногих местных хищников, оставшихся в Великобритании, дикие кошки помогут процветать другим видам, контролируя количество кроликов и других грызунов, конкурируя с хищниками, такими как лисы.

«Наша цель — вернуть жизнеспособную и самодостаточную популяцию диких кошек на ее прежний ареал», — сказала Лаура Гарднер, директор фонда по охране природы.

Европейская дикая кошка обитала по всему континенту, но на нее «охотились и преследовали до исчезновения» в Англии и Уэльсе, сообщает фонд. На севере острова, в Шотландии, еще осталось около 300 диких кошек, но они были названы «функционально вымершими» из-за скрещивания с домашними кошками.

Wildwood Trust планирует построить десять вольеров для разведения на своих базах в Херн-Бэй, Кент, и Оттери-Сент-Мэри, Девон и сразу же начать разведение. Любые котята, рожденные до согласования места выпуска, будут перевезены в Шотландию, где начался проект по выпуску выведенных в неволе диких кошек.

Ученые из Университета Эксетера помогают проекту и исследуют проблемы, с которыми он может столкнуться. Например, после выпуска диких кошек возможны конфликты с владельцами домашних кошек, а также с сельским хозяйством и охраной.

Министерство окружающей среды, продовольствия и сельских районов заявило, что, в отличие от неместных видов, «в настоящее время не требуется» никакая отдельная лицензия для выпуска диких кошек в Англии.

Ранее сообщалось, что в Китае клонировали пса-звезду ради «продолжения» его жизни и карьеры.