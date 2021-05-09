Папа Римский Франциск I предостерег от «национализма» в вопросе вакцин и высказался за приостановку действия патентов на вакцины от коронавируса, чтобы сделать их более доступными.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ, об этом он сказал в обращении к участникам концерта, организованного в поддержку справедливого распределения вакцин.

Папа Римский в речи упомянул «вирус индивидуализма», который делает людей равнодушными к страданиям других.

«Одним из вариантов этого вируса является замкнутый национализм, который мешает, например, интернационализму прививок. Другим вариантом является то, что ставим законы рынка и интеллектуальной собственности выше законов любви и здоровья человечества», — отметил понтифик.

Ранее сообщалось, что ВОЗ одобрила китайскую вакцину против ковида Sinopharm.