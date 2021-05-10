В Украине обнаружили 2817 новых заражений коронавирусом за минувшие сутки, почти в два раза меньше, чем за день до этого. В частности, заболели 159 детей и 31 медработник.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки госпитализировали 1414 людей, умерли 119 человек, а выздоровели - 9002.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

За вчера сделали 21 883 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 13 158, методом ИФА - 2250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6475).

За все время пандемии в Украине заболели 2 122 327 человек, выздоровели - 1 768 753, умерли - 46 512 пациента.

Ранее, жители Испании в ночь на воскресенье 9 мая, отметили завершение режима чрезвычайного положения в стране, который был введен из-за коронавируса и длился с октября прошлого года.