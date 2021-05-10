За минувшие сутки, 9 мая в районе проведения операции Объединенных сил боевики один раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь по позициям ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что боевых потерь среди наших защитников нет.
— За прошедшие сутки, 9 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевка враг открывал огонь из стрелкового оружия, - говорится в сообщении.
Также, 10 мая, было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Троицкое противник открыл огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра.
Ранее на Донбассе силы ООС сбили беспилотники боевиков производства РФ, предназначенные для разведки и минирования.
За минувшие сутки, 9 мая в районе проведения операции Объединенных сил боевики один раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь по позициям ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что боевых потерь среди наших защитников нет.
— За прошедшие сутки, 9 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевка враг открывал огонь из стрелкового оружия, - говорится в сообщении.
Также, 10 мая, было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Троицкое противник открыл огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра.
Ранее на Донбассе силы ООС сбили беспилотники боевиков производства РФ, предназначенные для разведки и минирования.