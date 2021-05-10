По состоянию на понедельник, 10 мая, в оранжевой зоне значатся восемь регионов Украины, среди них и Николаевская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

По одним из критериев пребывания Николаевской области в оранжевой зоне есть 20,5% выявленных случаев на 100 тысяч населения. Также уровень госпитализаций в области составляет 41,2% на такое количество населения, а количество занятых коек с кислородом 34,5%.

Также в оранжевую зону входят Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области.

Киев и остальные регионы остаются в желтой зоне. Красных и зеленых регионов на данный момент нет.

Напомним, Николаевщина с 1 мая перешла в «желтую» зону.