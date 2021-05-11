За роды в роддомах платит Национальная служба здоровья Украины. В прошлом году речь шла о 8 тысячах гривен, в этом году эта сумма составила чуть более 10 тысяч.

Об этом в эфире Громадського радио сообщила начальник пресс-службы Национальной Службы Здоровья Украины Лилия Гудзь.

Лилия Гудзь рассказала, что в услуги роддома входят необходимые лекарственные средства, услуги медицинской дежурной бригады, врача-акушера, анестезия, если она нужна, уход и вакцинация малыша в послеродовой период, кесарево сечение, если оно нужно женщине по показаниям.

По отдельному пакету НСЗУ оплачивает неонатальный уход за ребенком, если он родился преждевременно, или же родился с недостатками развития.

— Национальная служба здоровья также оплачивает это. И там тариф может быть до 150 тысяч гривен. В зависимости от сложности случая. Родители ребенка в таком случае не должны ни за что платить», - пояснила Лилия Гудзь.

По ее словам, с собой в роддом женщина должна взять только индивидуальные вещи, одежду для себя и ребенка. Лилия Гудзь обратила внимание на то, что по новым правилам, роженица может выбрать любой роддом в Украине, но не может выбирать врача:

— Потому что, например, в заведении работают врачи посменно и, если происходит договоренность с врачом, то может быть, что он только с ночной смены, а у него уже по договоренности роды. Это может быть опасно для пациентки. То есть мы это не поддерживаем, мы платим за роды с дежурной бригадой, но в любом роддоме, который имеет договор с Национальной службой здоровья Украины, - добавила Лилия Гудзь.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к бизнесу региона за помощью в оснащении роддома №1 аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами.