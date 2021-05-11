В Государственном агентстве водных ресурсов Украины собираются направить 10,4 миллиона на работы по реконструкции Казанковского группового водопровода, которые обеспечат Еланецкую громаду водоснабжением.

Такой ответ от ведомства получил Николаевский областной совет, сообщила глава облсовета Анна Замазеева.

«Учитывая наше обращение, в Государственном агентстве водных ресурсов Украины сообщили, что в 2021 году на начало работ по реконструкции Казанковского группового водопровода для обеспечения Еланецкого района централизованным водоснабжением будут направлены 10,4 миллиона гривен», — написала Анна Замазеева.

Она добавила, чтоо это позволит начать процесс обеспечения питьевой водой более 8 тысяч жителей Еланецкой поселковой территориальной общины.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» получит 5,1 миллиона евро финансовой помощи от фонда Е5Р на развитие структуры водоснабжения и водоотведения.