По информации управления здравоохранения городского совета, по состоянию на 7 мая 359 тысяч 404 жителя Николаева определились с выбором семейного врача.

Об этом сообщают на сайте Николаевского городского совета.

В целом, заключено деклараций среди медучреждений города:

Центр первичной медико-санитарной помощи №1 — 34097;

ЦПМСП №2 — 68182;

ЦПМСП №3 — 44612;

ЦПМСП №4 — 48038;

ЦПМСП №5 — 47194;

ЦПМСП №6 — 65465;

ЦПМСП №7 — 51816.

В управлении здравоохранения напоминают, что каждый житель Николаева может выбрать терапевта для взрослого, педиатра для ребенка или семейного врача для всей семьи независимо от места проживания или регистрации.

Ранее сообщалось, что в этом году в Николаеве открывают две семейные амбулатории — в микрорайоне Северном и в Матвеевке.