По информации управления здравоохранения городского совета, по состоянию на 7 мая 359 тысяч 404 жителя Николаева определились с выбором семейного врача.
Об этом сообщают на сайте Николаевского городского совета.
В целом, заключено деклараций среди медучреждений города:
В управлении здравоохранения напоминают, что каждый житель Николаева может выбрать терапевта для взрослого, педиатра для ребенка или семейного врача для всей семьи независимо от места проживания или регистрации.
Ранее сообщалось, что в этом году в Николаеве открывают две семейные амбулатории — в микрорайоне Северном и в Матвеевке.
По информации управления здравоохранения городского совета, по состоянию на 7 мая 359 тысяч 404 жителя Николаева определились с выбором семейного врача.
Об этом сообщают на сайте Николаевского городского совета.
В целом, заключено деклараций среди медучреждений города:
В управлении здравоохранения напоминают, что каждый житель Николаева может выбрать терапевта для взрослого, педиатра для ребенка или семейного врача для всей семьи независимо от места проживания или регистрации.
Ранее сообщалось, что в этом году в Николаеве открывают две семейные амбулатории — в микрорайоне Северном и в Матвеевке.