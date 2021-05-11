Правительство Германии выделило 25 миллионов евро для предоставление кредитов внутренне перемещенным лицам. По данным открытых электронных реестрах участников программ Госмолодежьжилья являются более 18 тысяч семей.

Об этом стало известно во время проведения онлайн-брифинга Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передают НикВести.

Постоянный заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла ФРГ в Украине Бертрам фон Мольтке рассказал, что эти средства предоставили несколько немецких банков. По его словам эти деньги пойдут на первую фазу программы по предоставлению кредитов для переселенцев.

— Немецкое правительство таким образом поддержать людей, которые в последствии конфликта на Востоке Украины, вынуждены были искать себе новые дома и являются особой чувствительной группой населения, - сказал Бертрам фон Мольтке.

Заместитель немецкого посла также добавил, что общее финансирование других проектов, которые будут направлены на помощь для приобретения жилья переселенцев составляет 63 миллиона евро.

Кредиты внутренне перемещенным лицам будут предоставляться на срок до 20 лет под 3% годовых из расчета 63 кв. м общей площади на семью, исходя из нормативной площади жилья - 21 кв. м общей площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Объектами кредитования могут быть квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.

Для участия в программе будет сформирован отдельный реестр граждан на базе действующих, которые ведут региональные управления Госмолодежьжилье. При этом, уже включены в эти реестры граждане не будут исключены из них до момента фактического получения кредита.

В феврале прошлого года, Госфонд содействия молодежному жилищному строительству в 2020 году заявил о создании электронного кабинета клиента, а также, что за 3-5 лет - планирует обеспечить доступным жильем не менее 50 тысяч семей.

Напомним, в сентябре 2020 года, в Николаеве открыли современный Центр поддержки внутренне перемещенных лиц и ветеранов АТО.