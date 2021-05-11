Социальная сеть Facebook будет просить своих пользователей читать новости перед репостом. Тестирование такой функции уже началось.

Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

— С сегодняшнего дня мы тестируем способ сделать более информативным обмен новостными статьями. Если вы перейдете по ссылке на новостную статью, которую не открывали, мы покажем подсказку, побуждающую вас открыть ее и прочитать, прежде чем делиться ею с другими, — говорится в сообщении.

Предполагается, что пользователь сможет проигнорировать это предупреждение и все равно репостнуть статью, поскольку, например, уже мог прочитать ее в другом месте. Однако в компании полагают, что новая функция может стать сдерживающим фактором от рассылки низкокачественных материалов.

Ранее сообщалось, что компания Facebook заявила, что выделит 5 миллионов долларов на оплату местным журналистам в рамках своей новой издательской платформы, чтобы помочь независимым писателям привлечь аудиторию и заработать деньги через соц.сети.