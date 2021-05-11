Прошлый год стал беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов.

Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».

По данным ООН, концентрация углекислого газа достигла нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня. Это самый высокий уровень за 3 миллиона лет.

«В прошлом году было на 1,2 градуса по Цельсию жарче, чем в доиндустриальные времена. Это опасно близко к 1,5 градусному пределу, установленному научным сообществом», — говорится в сообщении организации.

По словам генсека ООН Антониу Гутерреш, к концу века прогнозируется катастрофическое повышение температуры на 2,4 градуса.

— Мы действительно стоим на краю пропасти, — заявил он.

В организации подчеркнули, что страны, на долю которых приходится 73% выбросов, обязались к 2050 году добиться нулевых выбросов.

— Суть в том, что к 2030 году мы должны сократить глобальные выбросы на 45% по сравнению с уровнями 2010 года, чтобы к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов, — пояснил генсек ООН.

На сегодняшний день сокращение выбросов углекислого газа идет недостаточными темпами.