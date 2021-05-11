Ученые встроили в черепа подобных мышей нейронные импланты. Когда их включили мыши начинали общаться друг с другом. Когда же импланты отключили, общение немедленно прекратилось.

Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Neuroscience.

Ученые отмечают, что такое важное открытие знаменует собой развитие в исследованиях оптогенетических нейронных имплантатов. Полностью еспроводной имплант позволил исследователям активировать определенные области мозга издалека, пока они наблюдали, как мыши ведут себя в обществе без вмешательства человека.

— На самом деле мы не думали, что это сработает, — заявила соавтор исследования, нейробиолог Северо-Западного университета Евгения Козоровицкая в пресс-релизе.

В этом случае инженерам Северо-Западного университета удалось создать полностью беспроводной оптогенетический нейронный имплант, позволяющий им запускать мозговую активность мыши издалека, без привязки этой мыши к какому-либо сверхмощному оборудованию. Это позволяет мышам фактически свободно перемещаться, в то время как их нейроны контролируются и находятся под влиянием исследователей, что дает гораздо более точное представление о том, на что было бы похоже их нормальное социальное поведение в дикой природе.

— Теперь у нас есть технология, позволяющая исследовать, как формируются и разрываются связи между людьми в этих группах, и изучать, как социальные иерархии возникают в результате этих взаимодействий, — сказал в пресс-релизе соавтор исследования Джон Роджерс, исследователь, который разработал беспроводную технологию.

Напомним, в июле 2020 года солнечный зонд НАСА Parker Solar Probe очень близко подошел к Венере. Фактически, настолько близко, что он смог уловить естественные радиосигналы, исходящие из ионосферы планеты. Ученые смогли перевести их в аудиоформат.