В Англии, Северной Ирландии и Шотландии за сутки, 10 мая, не было зафиксировано смертей от коронавируса. В то же время в Уэльсе зафиксировано четыре летальных случая.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что «уровень тревоги» из-за коронавируса в Британии значительно снизился.

Это означает, что хотя вирус все еще циркулирует, уровень его передачи не является высоким или не растет экспоненциально.

По последним данным, в Британии треть взрослого населения уже полностью вакцинировался от коронавируса, а две трети жителей страны получила одну из двух доз препарата.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) переквалифицировала очень заразный вариант коронавируса с тройной мутацией, что распространяется в Индии, на вариант, вызывающий беспокойство. Организация подчеркнула, что этот штамм стал глобальной угрозой для здоровья.