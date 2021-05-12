В понедельник в ОАЭ объявили о начале распространения в стране вакцины от COVID-19 местного производства — Hayat-Vax.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Gulf Today.

«Мы рады сообщить о начале распространения препарата Hayat-Vax в ОАЭ, ознаменовав начало исторического этапа производства вакцин в стране», — заявили в правительстве ОАЭ во время еженедельного брифинга.

Вакцина Hayat-Vax сейчас проходит процедуру утверждения в нескольких других странах и находится в процессе получения необходимой аккредитации для распространения во всем мире.

На сегодняшний день в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного использования против коронавируса, было 5 вакцин: препарат Comirnaty, разработанный совместно компаниями Pfizer с США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Moderna, а также 2 варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.