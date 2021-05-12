Освободившегося из заключения гражданина Грузии отослали в родную страну, выдав запрет на въезд в Украину сроком на пять лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Уроженец Грузии получил три года тюрьмы за квартирную кражу и провел их в Вознесенской исправительной колонии № 72.

После освобождения правоохранительные органы приняли решение принудительно депортировать гражданина Грузии с запретом на вьезд в Украину сроком на пять лет.

Мужчину доставили в пункт временного размещения иностранцев в городе Вознесенск, после чего доставили в Борисполь, откуда он вылетел в страну гражданской принадлежности.

Напомним, в Корабельном районном суде города Николаева при избрании меры пресечения 28-летнему Артуру Саядову, подозреваемому в краже, тот плевался на журналистов, угрожал им.