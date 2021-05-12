В Украине увеличат территорию трех городов. Такое решение одобрил Кабинет министров в ходе заседания в среду, 12 мая.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Кабмин согласовал увеличение территории трех городов. Согласно документам, территория Миргорода увеличивается на 1398,91 га; города Сосновка Львовской области — на 102,5924 га, а города Ильинцы — на 2326,0000 га», — написал парламентарий.

Ранее сообщалось, что Северо-Крымский канал передали Минагро, чтобы развивать орошение в Николаевской и Одесской областях.