Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал фармацевтические компании вдвое увеличить производство вакцин от коронавируса. По его словам, дефицит этих препаратов не позволяет справедливо их распределять между странами, которые сталкиваются с новыми волнами распространения инфекции.

Об этом на брифинге заявил Антониу Гутерреш, передает Reuters.

Генсек ООН отметил, что многие страны испытывают нехватку вакцин от коронавируса, особенно Индия. По его мнению, это усугубляет ситуацию с распространением инфекции, приводит к переполнению больниц и моргов, дефициту лекарственных средств и кислорода.

Антониу Гутерреш подчеркнул, что Евросоюз зарезервировал для себя избыток вакцин.

— Совершенно неприемлемо жить в мире, в котором развитые страны могут вакцинировать большую часть населения, а многие развивающиеся страны не имеют доступа к одной единственной дозе,— добавил Антониу Гутерреш.

Генсек упомянул риски мутаций и новых штаммов коронавируса, поскольку инфекция распространяется «как лесной пожар» в различных частях развивающегося мира.

— В интересах всех, чтобы вакцинировались везде. Мы считаем, что нам нужны две вещи: удвоить мировые мощности по производству вакцин и в то же время обеспечить более справедливое распределение вакцин, — резюмировал Антониу Гутерреш.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что некоторые страны закупают вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. Он призвал их делиться COVID-вакцинами с другими странами.