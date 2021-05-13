За прошлые сутки, 12 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

«Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Катериновки — еще и из автоматических станковых гранатометов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, вблизи населенного пункта Гнутово враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а под Авдеевкой — из подствольных гранатометов. В районе поселка Верхнеторецкое наемники открывали огонь из стрелкового оружия. Недалеко от поселка Мирное противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Кроме того, в результате вражеского обстрела был поврежден автомобиль группы разминирования. К счастью, никто не пострадал.

На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь.

Боевых потерь среди наших защитников нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра 13 мая нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Напомним, 11 мая боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня.