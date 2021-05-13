По состоянию на четверг, 13 мая, в Украине зафиксировано 6813 новых случаев COVID-19, что на 2275 больше, чем за день до этого.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умер 346 человек, выздоровели — 19 507.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киевt (726), Харьковской (635), Донецкой (587), Днепропетровской (553) и Ровенской (459) областях.

В частности, заболел 289 детей и 160 медработников. Госпитализировано 2569 человека. Проведено 85 490 тестирований: методом ПЦР — 35 366 методом ИФА — 15 261.

За все время в Украине заболели 2 135 886 человек.

Напомним, Генсек ООН призвал в два раза увеличить производство вакцин от коронавируса.