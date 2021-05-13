В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 12 мая, получили 738 человек, на 113 человек меньше, чем за день до этого. Вторую дозу - 174 людей.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 30 568 людям.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 20 386 человека.

Наибольшее количество приви сделали в Киеве 1610, наименьше в Херсонской области - 75.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 904 933 прививок. Вакцинировано - 901 107 человек, из них получили первую дозу - 901 105 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) - 3828 (из них 2 человека получили первую дозу границей).

Последние сутки вакцинацию проводили 268 мобильных бригад по иммунизации и 829 пунктов прививок.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 099 человек.

Напомним, Норвегия отказалась от использования вакцины AstraZeneca. А в ОАЭ начали распространение вакцины от COVID-19 собственного производства.