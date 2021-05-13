В микрорайоне Николаева Широкая Балка сегодня, 13 мая, отключат водоснабжение.
Об этом сообщается на странице коммунального предприятия «Николаевводоканал» в Facebook.
Отключение запланировали из-за аварийно-ремонтных работ у очистных сооружений водопровода.
Водоснабжение будет прекращено с 09.00 до 20.00 в Широкой Балке в сторону Кульбакино.
В микрорайоне Николаева Широкая Балка сегодня, 13 мая, отключат водоснабжение.
Об этом сообщается на странице коммунального предприятия «Николаевводоканал» в Facebook.
Отключение запланировали из-за аварийно-ремонтных работ у очистных сооружений водопровода.
Водоснабжение будет прекращено с 09.00 до 20.00 в Широкой Балке в сторону Кульбакино.