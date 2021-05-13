Сотрудники миграционной полиции обнаружили двух иностранцев, которые незаконно трудились в Николаеве. Один получил предупреждение, второго выслали на родину с запретом на въезд в Украину.

Об этом передает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Правоохранители выяснили, что 35-летний гражданин Армении и 30-летний мужчина без указанного гражданства работали в строительной компании на нелегальном положении. В отношении гражданина Армении еще в 2020 году составлялся протокол про принудительное возвращение его домой, который он проигнорировал.

Теперь полицейские проконтролируют доставку нарушителя домой. Гражданина Армении поместили в пункт временного пребывания иностранцев и вышлют в Ереван ближайшим рейсом с запретом въезда на территорию Украины.

Напомним, 19 апреля, в Николаевской области в рамках операции «Мигрант» за нарушение миграционного законодательства полиция задержала гражданина Азербайджана.